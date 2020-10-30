توقيف أفغاني يحمل سكيناً في ليون

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

أُوقف أفغاني يرتدي زياً تقليدياً ويحمل سكيناً في مدينة ليون وسط شرق فرنسا، أمس، بعد أن اعتُبر بمثابة تهديد، وفق ما عُلم من مصدر قريب من الملف. وأضاف المصدر أن الرجل كان سيُقدم على عمل معيّن، واصفاً الحادثة بأنها خطيرة. وقال رئيس بلدية الدائرة الثانية في مدينة ليون بيير أوليفر، إن الشخص الذي أُوقف كان يحمل سكيناً يبلغ طولها 30 سنتيمتراً وبدا مستعداً للإقدام على عمل ما.

وأعلنت النيابة العامة في ليون أن الرجل الأفغاني الجنسية والبالغ 26 عاماً، كان يسير في شارع فكتور هوغو حاملاً السكين بيده، حين تم توقيفه. وأوضح مصدر آخر قريب من الملف، أن هذا الرجل وُضع في الحجز الاحتياطي لحمله سلاحاً محظوراً.

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