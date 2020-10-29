الصحة العالمية تكشف عن منحنى خطير لكورونا في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، رنا الحجة، إن الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وصلت لمنحنى خطير، لافتة إلى أن أعدادها بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية رجحت الحجة أن تزيد هذه الأعداد خلال موسم الشتاء القادم.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,175,992 شخصا على الأقل في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر.

وسُجلت أكثر من 44,561,260 إصابة بينما تعافى 29,949,000 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا في العالم إذ سجّلت 227,701 وفاة تليها البرازيل 58,456 ومن ثم الهند التي سجّلت 120,527 وفاة والمكسيك حيث أعلنت 90309 وفاة والمملكة المتحدة مع 45675 وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز