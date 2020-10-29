آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

أرقام جديدة وإجراءات جديدة ووقائع مهمة... في ما يلي آخر التطورات في انتشار وباء كوفيد-19 في العالم اليوم الخميس :

حظر تجول في تونس

أقرت الحكومة التونسية الخميس تدابير مشددة جديدة منها الدعوة إلى فرض حظر تجول ليلي في كافة البلاد وتعليق الدروس ومنع التنقل بين الولايات وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وحماية منظومتها الصحية.

ميركل تحذر من "الاكاذيب والتضليل" بشأن كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس من "الأكاذيب والمعلومات المضللة" المتداولة حول وباء كوفيد-19، ووصفت الشعبوية بأنها "غير مسؤولة" مع تزايد تظاهرات المعارضين لوضع الكمامات في ألمانيا.

وقالت ميركل في كلمة أمام النواب في اليوم التالي لإعلان إغلاق المطاعم ومراكز الترفيه اعتبارا من الإثنين للحد من الموجة الثانية من الإصابات إن "الأكاذيب والمعلومات المضللة والتآمر والكراهية لا تؤثر على النقاش فحسب بل على مكافحة الفيروس أيضا".

وكان نواب من حزب "البديل من أجل المانيا" من اليمين المتطرف، ثالث قوة سياسية في البرلمان عبروا عن استيائهم للتدابير الجديدة المعلنة وصرخوا بصوت عال خلال خطاب ميركل.

إغلاق مجددا في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فرض اغلاق مجددا في فرنسا اعتبارا من الجمعة وحتى الاول من ديسمبر على الاقل في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاصابات بسرعة في البلاد.

وخلافا لاغلاق الربيع الماضي ستبقى المدارس مفتوحة، ودور رعاية المسنين تستقبل الزوار بفضل بروتوكولات صحية مشددة. وسيصبح وضع الكمامة الزاميا اعتبارا من المدرسة الابتدائية.

وتنوي الحكومة صرف 20 مليار يورو اضافية لدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة.

العاصمة السريلانكية أيضا

سيفرض اغلاق على سكان العاصمة السريلانكية كولومبو ال5,5 مليونا ومنطقتين قريبتين من الجمعة الى الاحد.

وتشهد الجزيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة اسابيع بعد اكتشاف مطلع اكتوبر بؤرة في مصنع تبين ان اكثر من الف من عماله مصابون بكوفيد-19. وكان المصنع ينتج حتى اغسطس اقنعة جراحية للولايات المتحدة.

جزر مارشال الاقل تضررا بفيروس كورونا

سجلت جزر مارشال التي كانت بين البلدان الاخيرة التي لم تتضرر بفيروس كورونا، رسميا أول حالتين لموظفين في ثكنة اميركية في كواجالين تأكدت اصابتهما بعد وصولهما الى الارخبيل من جزيرة هاواي.

وتعد جزر كيريباتي وميكرونيزيا وناورو وبالاوس وساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو آخر المناطق التي لم يتفش فيها فيروس كورونا.



- ثمانية ملايين حالة في الهند

-تخطت الهند رسميا عتبة الثمانية ملايين حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,175,992 شخصا على الأقل في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الخميس عند الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وسُجلت أكثر من 44,561,260 إصابة بينما تعافى 29,949,000 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا في العالم إذ سجّلت 227,701 وفاة تليها البرازيل 58,456 ومن ثم الهند التي سجّلت 120,527 وفاة والمكسيك حيث أعلنت 90309 وفاة والمملكة المتحدة مع 45675 وفاة.

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