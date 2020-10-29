وثبة لإصابات كورونا اليومية في الصين وكوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 أكتوبر، ارتفاعا من 42 في اليوم السابق، لتسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من شهرين.

وأضافت اللجنة في بيان أن 23 من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم شينجيانغ، والباقي حالات قادمة من الخارج.

والزيادة في عدد إصابات مرض كوقيد-19 المؤكدة هي الأعلى منذ تسجيل 49 حالة في التاسع من أغسطس، لكنها ما زالت قليلة للغاية مقارنة مع ما شهدته البلاد خلال ذروة الجائحة في فبراير.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 38 في اليوم السابق.

وقالت إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 85915، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

كما أعلنت كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 26271، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 462 حالة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة شملت 106 إصابات محلية و19 لوافدين من الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتخطى فيه حالات الإصابة حاجز المئة، بعد أن أعلن الأربعاء عن 103 إصابات.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 أكتوبر عندما سجلت 138 حالة.

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