مقتل متطوع من الهلال الأحمر في نزاع ناغورني قره باغ

المصدر: أ ف ب

دانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة أعمال العنف الأخيرة في نزاع ناغورني قره باغ، بعدما أدى القصف إلى مقتل متطوع في الهلال الأحمر الأذربيجاني وإصابة آخرين.

وقال المدير العام للصليب الأحمر لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى مارتن شويب من جنيف: "شهد الصليب الأحمر اليوم قصفاً عنيفاً أوقع قتلى وجرحى ودماراً وخراباً".

وتابع، في البيان، أن متطوعاً في الهلال الأحمر الأذربيجاني هو أب لولدين قُتل في القصف، وأصيب اثنان آخران بجروح.

وحذر من أن "تبادل القصف الأخير يٌثبت أن نزاع قره باغ قد يتفاقم ويتحول إلى دوامة عنف تخرج عن السيطرة".

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