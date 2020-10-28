الموقع الإلكتروني لحملة ترامب يتعرض للقرصنة

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد مقر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الموقع الإلكتروني للحملة تعرض لهجوم من الهاكر.

وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في حملة ترامب، في تغريدة على "تويتر": "في وقت سابق من هذا المساء، تم تعطيل عمل الموقع الإلكتروني لحملة ترامب، ونعمل مع هيئات حماية القانون، للتحقيق وتحديد مصدر الهجوم".

وأشار إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات سرية.

وأكد مورتو، أنه تم التخلص من العطل، وعاد الموقع للعمل بشكل طبيعي، وفق "روسيا اليوم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز