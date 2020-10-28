مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

المصدر: خوست (أفغانستان) - (أ ف ب)

أدى هجوم بسيارة مفخخة على مركز للشرطة الأفغانية تلته اشتباكات إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 33 شخصاً في شرق أفغانستان المحاذي لباكستان، على ما أفاد مسؤولون أمس. وأعلن طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية «صباحاً، فجر إرهابيون سيارة محشوة بالمتفجرات قرب مجمع للقوات الخاصة في الشرطة في مدينة خوست».

وصرح غلام داود تراحيل قائد شرطة خوست لفرانس برس أن العبوة التي فجّرها انتحاري أعقبها تفجيران انتحاريان بسيارة مفخخة وتبادل لإطلاق النار استمر تسع ساعات بين سبعة مهاجمين قتلوا، وقوات الأمن. وأكد عريان انتهاء الهجوم. وأعلن قائد شرطة خوست أن خمسة شرطيين قتلوا وأصيب 33 شخصاً بجروح بينهم تسعة مدنيين. ولم تتبن أية جهة مسؤولية الهجوم. كما شهدت كابول الثلاثاء أعمال عنف. وأعلن المتحدث باسم الشرطة فردوس فراموز في بيان أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب عشرة في انفجار قنبلة وضعت تحت سيارة قرب المطار.

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