الحكومة التشيكية تفرض حظر تجول ليلياً للحدّ من تفشّي كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة التشيكية الإثنين أنّها ستفرض اعتباراً من الأربعاء ولمدة أسبوع حظر تجول ليلياً في سائر أنحاء البلاد لمكافحة وباء كوفيد-19 الذي لم تفلح إجراءاتها السابقة في الحدّ من تفشّيه.

وقال وزير الصحة روما بريمولا للصحافيين "لم نبلغ الانخفاض الذي كنّا ننشده خلال الأيام الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ القيود التي فرضتها الحكومة مؤخّراً "كان تأثيرها ضئيلاً".

وأضاف أنّ الحكومة قرّرت لهذه الغاية فرض حظر تجوّل في سائر أنحاء البلاد من الساعة التاسعة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من الأربعاء ولغاية الثالث من نوفمبر بهدف الحدّ من تنقّلات السكّان.

كذلك سيتعيّن على المتاجر، وفقاً للوزير، إغلاق أبوابها في الساعة الثامنة مساءً والأحد بطوله.

وناشد بريمولا الشركات التحوّل إلى العمل عن بُعد قدر الإمكان.

وجمهوية التشيك البالغ عدد سكّانها 10.7 مليون نسمة سجّلت لغاية اليوم أكثر من 260.000 إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 2300 وفاة بالفيروس.

وحذّر وزير الصحة وهو أساساً خبير أوبئة من "أنّنا نقترب من مستويات تهدّد قدرات نظامنا الصحّي".

وكانت جمهورية التشيك نجحت نسبياً في التصدّي للموجة الوبائية الأولى في الربيع من خلال سلسلة قيود فرضتها، بما في ذلك إغلاق عام. لكن بعد رفع معظم هذه التدابير سجّلت البلاد اعتباراً من أغسطس تزايداً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، مما اضطر الحكومة لإعادة فرض قيود مشدّدة على تنقّلات السكّان وأنشطتهم غير الأساسية.



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