أوروبا تكافح «كورونا» بقواعد جديدة

المصدر: (عواصم - وكالات)

فرضت العديد من الدول الأوروبية من بينها بلجيكا والدنمارك وإيطاليا وسلوفينيا قواعد جديدة، أمس، في محاولة لمنع الموجة الثانية من إصابات كورونا من الضغط على مرافق الصحة العامة.

فقد أمرت الحكومة البلجيكية كل المقاهي والمطاعم بالغلق وفرضت حظر تجوال ليلي بدءاً من يوم أمس. وأصبح العمل من المنزل إلزامياً إذا أمكن.

وفي إيطاليا، حيث ارتفعت الإصابات اليومية لأكثر من 20 ألفاً للمرة الأولى أول من أمس، أمر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بغلق المقاهي والمطاعم. كما تعمل سلوفينيا على توسيع جهودها لاحتواء الفيروس بفرض حظر على السفر بين البلديات. وقالت الحكومة السلوفينية، إن الإجراء سوف يستمر لأسبوع على الأقل عبر البلاد بأكملها.

إلى ذلك يعاني القطاع الصحي في إيران من الضغط الهائل الناجم عن تفشي فيروس كورونا، والزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بسبب الوباء.

وتقول السلطات الصحية الإيرانية، إن قدرة مستشفيات العديد من أقاليم البلاد على استيعاب حالات الإصابة بمرض «كوفيد 19» تنفد، بينما تسبب الفيروس في وصول معدل الوفيات إلى حوالي 300 حالة وفاة يومياً، أي حالة وفاة كل 5 دقائق.

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