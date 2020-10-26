آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

بالرغم من الصدامات التي وقعت في الايام الماضية بين قوى الامن ومعارضين لحظر التجول في نابولي وروما، قررت ايطاليا تشديد القيود مع اغلاق دور السينما والمسارح وصالات الرياضة اعتبارا من الاثنين وحتى 24 نوفمبر.

وتتوقف الخدمة في المطاعم والحانات اعتبارا من الساعة 18,00 و75% من حصص التدريس في المدارس والجامعات عبر الانترنت.

فرض اغلاق

أعلنت الحكومة الاقليمية في كاتالونيا (شمال شرق اسبانيا) الاثنين انها تدرس امكانية ارغام السكان على ملازمة منازلهم خلال عطلة نهاية الاسبوع في اجراء اكثر صرامة من حظر التجول الليلي المعمول به منذ الاحد في البلاد.

واعلنت المتحدثة باسم الحكومة الاقليمية "انه سيناريو مطروح بما ان المناسبات الاجتماعية هي الاعلى خلال عطلة نهاية الاسبوع".

رقم قياسي

سجلت فرنسا الاحد رقما قياسيا جديدا يوميا مع اكثر من 52 الف اصابة جديدة حتى ان عدد الحالات الفعلي قد يكون "حوالى 100 الف يوميا" وفقا لجان فرنسوا دلفريسي رئيس المجلس العلمي الذي يرفع التوصيات للحكومة.

واشار الاثنين الى امكانية فرض اغلاق جديد بسبب موجة ثانية "قاسية" قد "تكون حتى اقوى من الاولى".

إصابات

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,155,301 شخص في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 43,080,500 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 29,194,100 منهم حتى اليوم.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 225,239 وفاة، تليها البرازيل (157,134) ثم الهند (119,014) والمكسيك (88924) وبريطانيا (44896).

حزب ميركل

اعلن حزب انغيلا ميركل المحافظ الاثنين تأجيل مؤتمره الذي كان مقررا مطلع كانون الاول/ديسمبر لانتخاب رئيس جديد ومرشح محتمل للمستشارية في 2021 لاستحالة جمع مندوبيه بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا في المانيا.

رفع الإعلاق

أعلنت السلطات الأسترالية الاثنين أنه سيتم رفع تدابير الإغلاق التي فرضت في ملبورن ثاني كبرى مدن أستراليا بعد ثلاثة اشهر من القيود الصارمة، حيث لم تسجّل أي إصابات أو وفيات جديدة في الساعات ال24 الماضية في ولاية فيكتوريا.

وسيتم رفع تدابير الإغلاق التي طالت سكان ملبورن البالغ عددهم خمسة ملايين اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء بينما سيسمح للمطاعم وصالونات التجميل والمتاجر بإعادة فتح أبوابها أمام الزبائن.

وظائف

باتت 30 الف وظيفة مهددة لدى شركة لوفتهانزا اول شركة طيران اوروبية جراء تراجع عدد الرحلات بسبب فيروس كورونا المستجد كما حذرت ادارتها الاثنين.

وفي سبتمبر اعلنت الشركة انها تنوي الغاء وظائف تتجاوز ال22 الفا المعلن عنها في خطة الربيع.

لقاح

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاحد الى تضامن عالمي في توزيع اي لقاح جديد ضد فيروس كورونا.

وقال "اسمحوا لي بان اكون واضحا : تأميم اللقاح سيطيل تفشي وباء كوفيد-19 ولن يساهم في التخلص منه بسرعة".

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