بومبيو يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

المصدر: وام

رحب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بإعلان وقف إطلاق النار الدائم في كافة الأراضي الليبية.

وأشار بومبيو في بيان أصدره اليوم النجاح"، إلى أن الإتفاق ينص على وجوب مغادرة المقاتلين الأجانب من البلاد في غضون 90 يوما والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي تطلع بلاده إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجهود دعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير إلى الانتخابات الوطنية وإلى قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص جديد لليبيا بسرعة من أجل ضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية.

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