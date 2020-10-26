هل قضى كوفيد 19 على الإنفلونزا؟ خبراء يؤكدون انخفاض حالات الإنفلونزا 98٪ في العالم

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

في الفترة الأخيرة من تفشي وباء كورونا واقتراب فصل الشتاء، أبدا الخبراء في القطاع الصحي تخوفهم أن يتحول موسم الشتاء إلى كابوس من شأنه أن يدفع الخدمات الصحية إلى حافة الهاوية بسبب الإنفلونزا المزدوجة، أولها الإنفلونزا التي تقتل حوالي 10 آلاف شخصا كل عام في بريطانيا وحدها، وثانياً وباء كوفيد 19.

ولمواجهة الكارثة المحتملة أطلقت العديد من الحكومات عبر العالم برامج تطعيم ضد الإنفلونزا لاسيما بريطانيا التي أطلقت أكبر حملة تطعيم للإنفلونزا في تاريخها.

ولكن مع حلول موسم الإنفلونزا اكتشف العلماء أمراً غريباً وهو اختفاءها بشكل كامل تقريباً.

في نصف الكرة الجنوبي، حيث يحدث موسم الأنفلونزا خلال أشهر الصيف، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن موسم الإنفلونزا لم يبدأ على الإطلاق.

في أستراليا، تم تسجيل 14 حالة إنفلونزا إيجابية فقط في أبريل، مقارنة بـ 367 حالة خلال نفس الشهر من عام 2019 - بانخفاض 96 في المائة.

بحلول شهر يونيو، وهو عادةً ذروة موسم الإنفلونزا، لم يتم تسجيل أي حالات. وفي الواقع، لم تبلغ أستراليا منظمة الصحة العالمية عن حالة إيجابية منذ يوليو.

في تشيلي، تم اكتشاف 12 حالة فقط من حالات الإنفلونزا بين أبريل وأكتوبر، مقابل ما يقرب من 7000 خلال نفس الفترة من عام 2019.

وفي جنوب إفريقيا، تم تسجيل حالتين فقط في بداية الموسم، وسرعان ما انخفضت إلى الصفر خلال الشهر التالي، أي بانخفاض بنسبة 99 في المائة مقارنة بالعام السابق.

في المملكة المتحدة، بدأ موسم الإنفلونزا للتو. ولكن منذ بدء انتشار كوفيد 19 في مارس، تم الإبلاغ عن 767 حالة فقط إلى منظمة الصحة العالمية مقارنة بما يقرب من 7000 حالة من مارس إلى أكتوبر من العام الماضي.

وأكدت أبحاث أخرى أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا إلى أن معدلات الإنفلونزا قد انخفضت بنسبة 98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق "دايلي ميل".

يقول الدكتور ديفيد سترين ، كبير المحاضرين الإكلينيكيين في كلية الطب بجامعة إكستر: "هذا حقيقي". "ليس هناك شك في أننا نشهد عددًا أقل بكثير من حالات الإصابة بالأنفلونزا."

إذن أين ذهبت الأنفلونزا؟

هناك نظريات مثيرة للاهتمام - بعضها أكثر غرابة من البعض الآخر. فهناك من يرى أن حالات الإنفلونزا لم تختف على الإطلاق، ولكن بدلاً من ذلك يتم تسجيلها على أنها حالات كوفيد 19. ويقول المشككون إن اختبارات كوفيد 19 غير قادرة على التمييز بين فيروس كورونا والإنفلونزا، لكن هذا ببساطة غير صحيح. إذ تشرح الدكتورة إليزابيتا جروبيلي، عالمة الفيروسات والمحاضرة في الصحة العالمية في جامعة سانت جورج ، جامعة لندن: "إن الإنفلونزا وكوفيد -19 سببهما فيروسات مميزة للغاية، يمكن رؤيتها تحت المجهر. ولا توجد فرصة للخطأ بين أحدهما والآخر - فجزء من المادة الوراثية الفيروسية من فيروس كورونا يشبه القليل من السباغيتي، في حين أن المادة الوراثية للإنفلونزا تشبه ثماني قطع من باستا بيني."

ويشير تفسير مقنع آخر إلى أن وجود SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب كوفيد 19 الذي انتشر في جميع أنحاء العالم ، قد أزاح فيروس الأنفلونزا بطريقة ما.

واكتسبت هذه النظرية زخمًا وتفاعلا على تويتر، وهناك بعض الدعم العلمي لدراسة هذه الظاهرة.

الاحتمال الآخر لاختفاء الإنفلونزا هو عندما يصاب شخص ما بفيروس ما، تقل احتمالية إصابته بفيروس آخر خلال تلك الفترة بسبب شيء يسمى "التداخل الفيروسي".

ويوضح البروفيسور جيمس ستيوارت، خبير الفيروسات في جامعة ليفربول: "تدخل خلايا الجهاز المناعي وتساعد في القضاء على العدوى الأولى، وإذا ظهر فيروس آخر، ستقاومه الاستجابة نفسها".

يضيف الدكتور جروبيلي: "الفيروسات الطفيلية بمجرد دخولها الخلية، لا تظهر رغبة في منافسة الفيروسات الأخرى. لذا فإن الفيروس الموجود بالفعل في الجسم سوف يطرد الطفيلي الآخر بشكل تلقائي."

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