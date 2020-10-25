بالفيديو.. آلاف الجياع النيجيريين يهجمون على مستودعات الغذاء ليطعموا أولادهم

المصدر: أ ف ب

نهب آلاف الأشخاص مستودع مواد غذائية تابعا للحكومة في جوس في وسط نيجيريا وسرقوا محتوياته، في خضم موجة أعمال عنف تشهدها أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وبعدما طاولت أعمال النهب لاغوس وإيدي في جنوب غرب البلاد، هاجمت حشود مستودعا ضخما في جوس يستخدم لتخزين الإمدادات المعدّة للتوزيع خلال فترات الإغلاق الرامية للسيطرة على جائحة كوفيد-19.

وساد هدوء نسبي السبت في لاغوس، حيث تم تخفيف قيود حظر التجول التي فرضت الثلاثاء في أكبر مدن إفريقيا مع تراجع أعمال عنف استمرّت أسبوعا.

وخلال أعمال العنف أحرقت مراكز للشرطة وتعرّضت متاجر للنهب ودمّرت سيارات في العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقد اتّهم مسؤولون "قطّاع طرق" باستغلال الفوضى.

وقالت مافيغ بام المقيمة في جوس إن المستودع كان مليئا بمواد غذائية كان مفترضا توزيعها في مارس وأبريل.

وتابعت "خلال الإغلاق كانوا يخبئون الأغذية. أي نوع من الحكومات لدينا. مات كثر من الجوع".

وقال محمد ابراهيم، وهو أيضا من سكان جوس "لقد خبأوا هذه الأغذية منذ الإغلاق. كان مفترضا أن يكونوا قد وزّعوها". وبعدما أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية تساءل ابراهيم "كيف يمكن أن يبقى الفقير على قيد الحياة؟".

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