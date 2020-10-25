نتانياهو: معاهدات السلام تضع حداً لعزلة إسرائيل الجغرافية

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، معاهدات السلام مع الإمارات والبحرين والسودان بأنها تضع حداً للعزلة الجغرافية التي كانت تعانيها إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح متلفز بالعبرية نشرته "سكاي نيوز": "نحن نغيّر خريطة الشرق الأوسط"، مستعيناً برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

وقال نتانياهو إن الرحلات الجوية ستوفّر على الركاب المتّجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى "ساعات وبالطبع الكثير من المال".

وأضاف أن التقارب مع السودان سيكون مفيداً للإسرائيليين الراغبين في عبور الأطلسي.

وتابع: "يمكننا الطيران غرباً فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن السلام، (و) فوق تشاد التي أقمنا معها علاقات إلى البرازيل وأمريكا اللاتينية".

وأضاف نتانياهو: "كانت إسرائيل معزولة تماماً.. إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم بأسره".

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