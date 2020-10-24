أمريكا تحذّر من عمليات إرهابية ضد مواطنيها في تركيا

المصدر: عواصم - وكالات

حذرت الولايات المتحدة، من احتمال وقوع عمليات إرهابية تستهدف أمريكيين في تركيا، ما قادها لإعلان سفارتها في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات.

وأعلنت السفارة أمس، عن تعليق خدمات إصدار التأشيرات بشكل مؤقت، بسبب تقارير عن احتمال وقوع أعمال إرهابية وحوادث خطف لمواطنين أمريكيين.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت: «تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير موثوق بها عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا».

توخي حذر

وأضاف البيان: «يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق».

وأكدت السفارة الأمريكية في تركيا أنه، «سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتاً.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم.

إس 400

يأتي هذا التطور متزامناً مع استمرار التوتر الأمريكي التركي، على خلفية شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 الروسية وإصرار أنقرة على استكمال تجربتها.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن تركيا اختبرت منظومة إس-400 قائلاً إنها لم تعبأ بالاعتراضات الأمريكية.

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