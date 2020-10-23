ترامب يدعو مصر إلى حل ودي لقضية سد النهضة

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه أبلغ مصر بضرورة التوصل لحل ودي للخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أعرب لترامب في اتصال هاتفي عن رغبته في التوصل لحل ودي للخلاف بشأن السد مع إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

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