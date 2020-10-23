آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

يثير تطور وباء كوفيد-19 حاليا "قلقا بالغا" في 23 بلداً في الاتحاد الأوروبي وكذلك في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث تقييم أجرته وكالة الصحة الأوروبية المسؤولة عن الأمراض نشر اليوم الجمعة.

وتندرج كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا وقبرص وإستونيا واليونان في هذه الفئة، بعدما كانت سبع دول قبل شهر وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

إغلاق

مع اتساع نطاق حظر التجول في فرنسا وإيطاليا وتدابير إعادة الإغلاق في إيرلندا وويلز ومدن برتغالية، تعيد أوروبا، التي سجلت حتى الآن أكثر من 258 ألف وفاة وأكثر من 8,2 مليون إصابة، فرض عمليات إغلاق إضافية في مواجهة الموجة الثانية من كوفيد-19.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي الجمعة أن البلاد بأكملها ستدخل "المنطقة الحمراء" مع إغلاق جزئي للمدارس الابتدائية والمطاعم.

وفي فرنسا، سيتم تمديد حظر التجول السبت ليشمل 38 مقاطعة جديدة وبولينيزيا لمواجهة انتشار الفيروس "الحاد للغاية".

كذلك، سيفرض على ملايين البريطانيين قيودا محلية أكثر صرامة اعتباراً من الجمعة.

ثلاثة ملايين إصابة

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الجمعة إن "العدد الفعلي" للمصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا منذ بداية الوباء "يتجاوز ثلاثة ملايين".

وفي بيان خصص لمكافحة وباء كوفيد-19 وبثه التلفزيون، ذكر سانشيز بأن اسبانيا تجاوزت رسميا هذا الأسبوع عتبة المليون إصابة بكورونا.

واضاف أن "العدد الفعلي للمصابين تجاوز ثلاثة ملايين من مواطنينا"، موضحا أن هذا الفارق الهائل ناجم عن انخفاض نسبة الذين كشفت إصابتهم في بداية الوباء.

إصابات

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,139,406 شخصاً على الأقل في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس "الجمعة" عند الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت أكثر من 41,767,540 إصابة مثبتة بينما تعافى 28,531,800 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا مع 223,059 وفاة تليها البرازيل (155,900) والهند (117,306) والمكسيك (87894) والمملكة المتحدة (44347).

تأثر

حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة من احتمال انكماش اقتصاد بلاده مجددا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي جرّاء قرارات حظر التجوّل الواسعة النطاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء موجة كوفيد-19 الثانية.

بعد انتعاش الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث، إثر فك الإغلاق، تدهور الوضع بشكل كبير منذ بداية العام الدراسي.

وخسرت مجموعة المطار الدولي، التي تشغل مطارات باريس، على سبيل المثال، أكثر من نصف حجم مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

إصابة مسؤولَين

أظهرت اختبارات كوفيد-19 لاثنين من كبار المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية نتائج إيجابية بعد نقل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى المستشفى في "حال حرجة"، وفق ما أفاد أحدهما لوكالة فرانس برس.

انتقادات

واجه وزير الصحة التشيكي الجمعة انتقادات بعدما رصده مصور فوتوغرافي وهو يغادر مطعما كان يفترض أن يكون مغلقا بموجب قيود مكافحة كوفيد-19 التي فرضتها إدارته.

كما تجاهل رومان بريمولا كذلك إلزامية وضع الكمامة أثناء ركوب سيارته مع سائق.

برج إيفل

أعلنت الشركة التي تدير برج إيفل الشهير في باريس أن عدد الزوار "انخفض بنسبة 80 % مقارنة بالعام 2019".

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