النقاط الرئيسية في مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة

المصدر: أ ف ب

تطرق دونالد ترامب وجو بايدن إلى مواضيع أساسية منها الجائحة والهجرة والتغيير المناخي، في مناظرتهما الأخيرة قبل الاستحقاق الرئاسي الأمريكي في الثالث من نوفمبر.

في ما يأتي النقاط الرئيسية في هذه المواجهة:

- كوفيد-19 -في افتتاح المناظرة التي أقيمت قبل 12 يوما على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هاجم بايدن الرئيس الأمريكي بشأن إدارته للأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 قائلا إن "شخصاً مسؤولاً عن هذا العدد الكبير من الوفيات يجب ألا يكون قادراً على البقاء رئيساً للولايات المتحدة".

وتوقّع بايدن أن تواجه البلاد "شتاء قاتماً" بسبب الجائحة التي حصدت لغاية اليوم حياة أكثر من 222 ألف شخص في الولايات المتّحدة.

وردّ ترامب بعد ثلاثة أسابيع من إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، "نحن نحاربه (الفيروس) بحزم شديد (..) لدينا لقاح آتٍ، إنّه جاهز، سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة" متهما بايدن بالسعي "إلى إغلاق البلاد مجددا"

- "طفل بريء" -طلب ترامب من جو بايدن توضيحات حول ادعاءات بالفساد بشأن نشاطات ابنه هانتر في الصين وأوكرانيا عندما كان المرشح الديموقراطي نائبا لباراك أوباما من 2009 إلى 2017.

وقال ترامب "جو، أظن أنك مدين بتفسير للشعب الأمريكي" مضيفا "كنت نائبا للرئيس عندما حصل ذلك وما كان ينبغي أن يحصل".

فردّ عليه بايدن "لم أتلقّ يوماً بنساً واحداً" من أيّ جهة أجنبية.

لكن ترامب قال للمرشح الديموقراطي "لا تحاول أن تقدم نفسك على أنك طفل بريء".

- كيم جونغ اون..وهتلر -كرس جزء كبير من المناظرة للسياسة الخارجية واستغل بايدن الفرصة للتنديد بالعلاقة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وخصمه الجمهوري.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي السابق "ما الذي فعله (ترامب)؟ لقد أضفى شرعية على كوريا الشمالية"، مضيفاً أنّ ترامب تحدّث عن الزعيم الكوري الشمالي "كما لو أنّه صديقه المقرّب، في حين أنّه بلطجي".

وتباهى ترامب الذي التقى الزعيم الكوري الشمالي ثلاث مرات بما حقّقه على صعيد ملف هذا البلد معتبرا أنه أبعد شبح "حرب نووية" وأقام "علاقة جيدة جدا" مع كوريا الشمالية.

فرد بايدن عليه قائلا "الأمر أشبه بالقول إن لدينا علاقة جيدة بهتلر قبل غزوه أوروبا".

- سياسة هجرة "إجرامية" -هاجم المرشح الديموقراطي خصمه بشأن الهجرة متهما إياه بانتهاج سياسة "إجرامية" حيال المهاجرين من الأطفال.

وكانت منظمة حقوقية ووثائق قضائية كشفت أنّ السلطات الأمريكية فشلت في تحديد أماكن ذوي 545 طفلاً مهاجراً فصلوا عن عائلاتهم عند الحدود الأمريكية بموجب سياسات الهجرة المتشدّدة التي بدأت إدارة ترامب بتطبيقها في مايو 2018.

وقال بايدن "هؤلاء الأطفال لوحدهم، ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه (...) هذا سلوك إجرامي".

- النفط والولايات الرئيسية -وجازف المرشح الديموقراطي بقوله إنه "سيتحول تدريجا عن الصناعة النفطية" في حال انتخابه.

فرد ترامب ساخرا "يا له من تصريح!"

وتوجه المرشح الجمهوري إلى الناخبين في ولايات رئيسية يمكن لجو بادين أن ينافسه عليها قائلا "هل ستذكرون هذا الكلام في تكساس واوهايو وبنسيلفانيا؟"

وأكد ترامب الذي غالبا ما يشكك في تصريحاته بواقع التغير المناخي أن الولايات المتحدة لم تتمتع منذ سنوات بأجواء ومياه "نظيفة" كما هو الحال الآن. واستبعد استخدام مصادر الطاقة البديلة مؤكدا أن طاقة الرياح "تقتل كل الطيور".



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