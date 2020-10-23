واشنطن تفرض عقوبات على كيانات إيرانية "لمحاولتها التدخّل" بالانتخابات الأمريكية

المصدر: أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وسائل إعلام إيرانية "لمحاولتها التدخّل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في الثالث من نوفمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".

وأضافت أنّ "كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديمقراطية الأمريكية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز