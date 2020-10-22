عطل فني يلغي رحلة طائرة وزير الخارجية الفرنسي إلى مالي

المصدر: أ ف ب

أرجأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، زيارته المقررة إلى مالي ليوم الأحد، وفق ما أفادت مصادر مقربة منه.

ولم تستطع طائرة "الفالكون" الإقلاع من تونس في اتجاه بامكو بسبب مشكلات فنية فرضت تغيير البرنامج.

وزار وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، تونس وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في البلاد.

وزيارة لودريان هي الأولى لمسؤول فرنسي إلى مالي منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس.

ومن المرتقب أن يلتقي لودريان السلطات الانتقالية في باماكو بعد للعمل على إعادة دفع اتفاقيات السلام الجزائر لعام 2015.

وتم تعيين رئيس انتقالي في مالي ورئيس وزراء من المدنيين كما نال قادة الجيش الوظائف السامية في الحكومة الانتقالية.

وتعهد قادة الانقلاب بإرجاع مقاليد الحكم إلى مدنيين يتم انتخابهم خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 18 شهراً.

ونشرت فرنسا قوة لمكافحة الجهاديين قوامها أكثر من خمسة آلاف رجل في منطقة الساحل، لا سيما في مالي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز