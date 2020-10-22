روسيا تحبط هجوما إرهابيا في موسكو

المصدر: وكالات

أحبطت قوات الأمن الروسية اليوم هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة على مبنى حكومي في موسكو.

وقال رئيس جهاز الأمن الاتحادي، إن هجوما إرهابيا تم إحباطه في موسكو اليوم.

وأعلن عن اعتقال الشخص الذي خطط لتفجير المبنى الحكومي لصالح جماعة دولية إرهابية.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أعلنت في منتصف شهر أكتوبر، القضاء على مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات إرهابية في مدينة فولغوغراد الواقعة جنوب شرق الجزء الأوروبي من البلاد.

وبحسب مكتب جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن زعيم العصابة وشريكه أبديا مقاومة أثناء عملية الاعتقال، الأمر الذي دفع أفراد الأمن إلى القضاء عليهما.

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