واشنطن: إيران وروسيا حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلات الناخبين الأمريكيين

المصدر: أ ف ب

أعلن مدير "الاستخبارات الوطنية" الأمريكية جون راتكليف أمس الأربعاء أنّ روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلّات الناخبين في الولايات المتّحدة، وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأمريكي في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال راتكليف إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل "مخادعة" تهدف إلى "تخويف الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب".

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