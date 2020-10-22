ضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت سفينة بريطانية 450 كيلوغراما من مخدرات الميثامفيتامين في بحر العرب، في أكبر عملية من نوعها من قبل التحالف الدولي البحري في المنطقة.

ونقلت "يورونيوز" عن قيادة القوات البحرية المشتركة قولها في بيان إن طاقم فرقاطة "اتش ام اس مونتروز" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تمكنت من ضبط المخدرات في "سفينة مشبوهة" خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات.

ونقل البيان عن الأدميرال سليمان الفقيه من القوات البحرية الملكية السعودية قوله إن "هذه أنجح عملية لمكافحة تهريب مخدر الميامفيتامين في تاريخ القوات البحرية المشتركة".

وبحسب البيان، فإن المخدرات كانت "مخبأة جيدا على متن السفينة، وتطلبت بحثا مكثفا من قبل الفريق المدرب جيدا، زاد من صعوبته فيروس كورونا المستجد".

وتضم القوات البحرية المشتركة عشرات السفن الأمريكية والباكستانية والأوروبية، وتقوم بجولات في المياه الدولية في الشرق الأوسط.

وبحسب القوة التي نفذت العملية، فإنه لم يتم تحديد مصدر المخدرات أو مكان صنعها أو جهتها النهائية.

وكانت إيران قد شهدت في العقد الماضي تعاطيا متزايدا لهذا النوع من المخدرات، كما يتم نقله إلى العراق أيضا.

كما تنتشر معامل صنع هذا النوع من المخدرات في أفغانستان، بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر هذا العام.

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