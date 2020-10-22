اتّهام والد تلميذة والداعية الصفريوي بـ"التواطؤ في قتل" المدرّس الفرنسي

المصدر: أ ف ب

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب ليل الأربعاء-الخميس أنّها وجّهت إلى والد التلميذة إبراهيم شنينا والداعية عبد الحكيم الصفريوي تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية" بقضية المدرّس صامويل باتي، الذي قُتل ذبحاً قرب باريس.

كما وجّهت النيابة العامّة التهمة نفسها إلى صديقين للقاتل هما نعيم ب. وعظيم إ.، في حين وجّهت إلى صديق ثالث له يدعى يوسف س. تهمة "تشكيل عصبة أشرار إرهابية بهدف ارتكاب جرائم بحق أشخاص".

وأودع المتهمون جميعاً الحبس الاحتياطي باستثناء شنينا، الذي ما زال قيد التوقيف بانتظار البتّ بأمر حبسه احتياطياً أم إطلاق سراحه بكفالة.

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