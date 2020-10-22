إسبر: لدى الصين وروسيا أقل من 10 حلفاء

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن مبادرة جديدة لتعزيز تحالفات بلاده مع الديمقراطيات المشابهة عبر مبيعات الأسلحة بشكل جزئي، في محاولة للحدّ من تأثير روسيا والصين.

وقال إسبر، إن البنتاغون سيرصد بشكل منهجي وسيدير علاقاته مع الدول الشريكة، بهدف إيجاد أساليب أخرى لتنسيق الجيوش وتحسين مبيعات الأسلحة الأمريكية، مضيفاً: «شبكة حلفاء وشركاء أمريكا توفر لنا ميزة غير متكافئة لا يمكن لخصومنا أن يضاهوها». ووصف إسبر الشبكة بأنها العمود الفقري للنظام الدولي القائم على قواعد، مردفاً: «لدى الصين وروسيا على الأرجح أقل من عشرة حلفاء مجتمعين».

بدوره، صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أنّ إعلان إسبر كان سوء تقدير استراتيجياً يسعى إلى تصوير الصين على أنها خصم.

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