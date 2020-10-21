البرازيل ترفض شراء لقاح كورونا الصيني

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن الحكومة لن تشتري اللقاح الصيني "كورونافاك".

وأوضح، في منشور على حسابه على "فيسبوك"، أنه "بالنسبة إلى الحكومة البرازيلية، فإن أي لقاح يجب أن تتحقق منه وزارة الصحة علمياً وتصدق عليه وكالة مراقبة الصحة (أنفيسا)".

وقال بولسونارو: "الشعب البرازيلي لن يكون فأر التجارب لأحد"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتابع: "لا يوجد مبرر لدفع المليارات نظير عقار لم يمر حتى بمرحلة الاختبار".

واختتم كلامه: "بالوضع في الاعتبار أعلاه، فإن قراري هو عدم شراء اللقاح".

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