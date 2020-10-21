روسيا تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت روسيا ارتفاع قياسيا في عدد الوفيات بواقع 317 حالة وفاة، و15700 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليون و447335 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المركز المركز الروسي إن 10952 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و96560 شخصا حتى الآن.

وأشار المركز إلى أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تظهر عليهم أعراض المرض، وفق روسيا اليوم.

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورنا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، إلا أنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

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