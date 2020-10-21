مستشار بريطانيا العلمي: كورونا سيستوطن واللقاح لن يوقف انتشاره

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف عالم بريطاني بارز عن أن فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح "مستوطنا"، مثل الإنفلونزا وقد لا يتمكن اللقاح من إيقافه.

وأضاف كبير المستشارين العلميين في بريطانيا باتريك فالانس، إن من المرجح أن يصبح Covid-19 "مستوطنا" مثل فيروس الإنفلونزا السنوي.

وبعض اللقاحات المحتملة في مراحلها الأخيرة من التجارب السريرية، لكن باتريك فالانس قال إنه من غير المرجح أن يقضي على الفيروس.

وقال: "إن فكرة القضاء على كوفيد من أي مكان ليست صحيحة، لأنه سيعود"، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك سوى مرض بشري واحد "تم القضاء عليه حقًا" بفضل لقاح عالي الفعالية وهو الجدري، بحسب ما نقلته العربية نت عن شبكة CNBC الأمريكية.

وأضاف "لا يمكننا أن نكون متأكدين، لكنني أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينتهي بنا المطاف بلقاح معقم حقًا، أي شيء يوقف العدوى تمامًا، ومن المحتمل أن ينتشر هذا المرض ويتوطن، وهذا أفضل تقييم لي" بحسب ما أبلغ فالانس لجنة استراتيجية الأمن القومي في لندن يوم الاثنين.

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