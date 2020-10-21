(فيديو) لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخ "أونيكس" المجنح المضاد للسفن

المصدر: البيان الإلكتروني

لأول مرة.. شاهد إطلاق صاروخ "أونيكس" المجنح من منظومة باستيون نحو بحر بارينتس



أطلقت وحدات منظومات صواريخ باستيون التابعة للأسطول الروسي الشمالي صاروخ "أونيكس" المجنح المضاد للسفن، ليضرب هدفا في بحر بارينتس على مسافة نحو مئتي كيلومتر من مكان الإطلاق.

ويعتبر هذا الإطلاق الأول من نوعه، وجرى أثناء اختبار جهوزية قوات الأسطول الشمالي.

وتمكن الصاروخ من إصابة الهدف بدقة، والذي كان عبارة عن سفينة في البحر المذكور، وفق "روسيا اليوم".

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