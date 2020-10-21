مثول 7 أشخاص اليوم أمام قاضي تحقيق فرنسي بجريمة ذبح المدرّس

المصدر: أ ف ب

أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أنّ سبعة أشخاص سيمثلون اليوم الأربعاء أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب، تمهيداً لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الجريمة التي راح ضحّيتها المدرّس صامويل باتي ذبحاً قرب باريس الجمعة.

وقال المصدر إنّ الأشخاص السبعة هم قاصران يشتبه بأنّهما قبضا مبلغاً مالياً من القاتل لقاء تزويده بمعلومات عن الضحيّة، ووالد تلميذة شنّ حملة ضدّ المدرّس، والداعية عبد الحكيم الصفريوي، وثلاثة أصدقاء للجاني يشتبه في أنّهم أقلّوه أو رافقوه حين ابتاع سلاحاً.

بالمقابل قررت السلطات ليل أمس الثلاثاء إخلاء سبيل تسعة أشخاص آخرين كانوا موقوفين على ذمّة هذه القضية.

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