ميركل للكاظمي: ندعمكم لتحقيق أمن بلدكم

المصدر: (برلين - وكالات)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، أن بلادها ستقدم الدعم لخطط العراق الاقتصادية الطموحة وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رغبة بلاده بشراكة قوية ومستدامة مع ألمانيا.وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل في برلين في اليوم الثاني من جولته الأوروبية، فقد أشار الكاظمي إلى أنه يزور ألمانيا على الرغم من التحديات التي سببها وباء «كورونا» ليؤكد التزام بلاده بشراكة قوية ومستدامة مع ألمانيا، ونقل امتنان العراق للمساعدات الألمانية له في مواجهة الإرهاب ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وشدد على تطلع العراق لتعاون مع ألمانيا في المجالات الأمنية والعسكرية وتدريب القوات العراقية على مواجهة الإرهاب.

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