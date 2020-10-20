عمران خان يحذر من موجة ثانية لكورونا

المصدر: وام

أعرب رئيس وزراء باكستان عمران خان عن مخاوفه من انتشار موجة ثانية من فيروس كوفيد-19 في المدن حيث يصل تلوث الهواء الى أعلى مستوى وتعاني من الضباب الدخاني الذي يزداد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع انخفاض درجات الحراراة.

وأوضح في حفل حول معايير النظافة أقيم في إسلام اباد أن تراكم التلوث في الغلاف الجوي خلال فصل الشتاء يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل عام.

وحث على اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد-19 .وأشار إلى ملاحظة منظمة الصحة العالمية بأن باكستان تمكنت من الحد من انتشار الفيروس التاجي وفي نفس الوقت استطاعت إنقاذ اقتصادها.

وعزا رئيس الوزراء ارتفاع مستوى التلوث في البلاد إلى تناقص الرقعة الزراعية في المدن وتلوث المياه وتناثر القمامة في الشوارع.

وقال إن مستقبل باكستان يعتمد أولا على التركيز على الزراعة وإعادة التشجير بغرس 10 مليارات شجرة وثانيا تنظيف المدن وتوليد الكهرباء من النفايات الصلبة.

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