بالفيديو.. "رقصة ترامب" تجتاح تيك توك

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاح رقص الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى ختام فعاليته الانتخابية وسائل التواصل الاجتماعى، بل وألهم مستخدمو تطبيق "تيك توك" بنسخ حركاته الراقصة على أغنية ""YMCA وتقليدها فى "ترند" جديد يسمى "رقصة ترامب".

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن "ترند" الرقص الجديد مزيج من أغنية "Viva La Vida" لـ Coldplay و "Swing" لـ Savage ، والتي ألهمت في الأصل اتجاهًا يسمى رقصة "Viva La Swing".

وبعد تعافى الرئيس الأمريكى من فيروس كورونا عاد بقوة إلى الفعاليات الانتخابية بصورة شبه يومية، وحاول أن يظهر بصحة جيدة، فعكف على الرقص فى ختام الفعاليات بين أنصاره الذين حضروا بالآلاف.

ومع ذلك، يبدو أن محبي ترامب يعتقدون أن الفيديو تم تصويره لدعم الرئيس، حتى أن إيفانكا ترامب شاركت منشور "تيك توك" على Twitter ، حيث تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة.

تم التقاط مقطع فيديو ترامب وهو يرقص على أغنية "YMCA" بواسطة Village People في مسيرة بولاية بنسلفانيا في 13 أكتوبر، وفق "اليوم السابع".

وقالت المجلة إن هذا ليس أول "ترند" على "تيك توك" مستوحى من حركات رقص للرئيس، حيث ألهم مقطع فيديو لترامب وهو يرقص على نفس الأغنية "YMCA" في تجمع حاشد في أوهايو في سبتمبر ، المغني المؤيد لترامب ريكي ريبيل لإنشاء محاكاة ساخرة للأغنية ، واستبدل "YMCA" بـ "MAGA" وهى شعار ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، والتي تمت تغطيتها أيضًا من قبل أنصار ترامب على المنصة.

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