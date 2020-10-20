الأرجنتين تتجاوز مليون إصابة بكورونا والمكسيك تلاحقها

المصدر: وكالات

قالت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الاثنين إنها سجلت 3699 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و171 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 854926 إصابة و86338 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.



وفي الأرجنتين قالت وزارة الصحة أمس الاثنين إن البلاد أصبحت خامس دولة في العالم تتجاوز المليون إصابة بفيروس كورونا، مما يجعلها أصغر دولة تصل حتى الآن إلى هذا المستوى من الإصابات بعد تسارع الحالات في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى مليون و2662.

وقالت الوزارة إنها سجلت 12982 إصابة جديدة و451 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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