نديد أمريكي بمستويات العنف العالية في أفغانستان

المصدر: (كابول- أ ف ب)

ندد الموفد الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أمس، بمستويات «عالية مقلقة» من العنف غداة هجوم بسيارة مفخخة، استهدف مقراً للشرطة الأفغانية أسفر عن 16 قتيلاً على الأقل، وعشرات الجرحى. وتأتي تصريحات الدبلوماسي المخضرم ، الذي ترأس مفاوضات مع حركة «طالبان» للتوصل لاتفاقية انسحاب من أفغانستان في فبراير، بالتزامن مع تصاعد وتيرة أعمال العنف في أنحاء أفغانستان، ما يعرض للخطر مفاوضات السلام الدائرة بين حكومة كابول و«طالبان».

وكتب خليل زاد على «تويتر»: إن «استمرار المستويات العالية من أعمال العنف يمكن أن يهدد عملية السلام والاتفاقية والتفاهم الجوهري بأن ليس هناك حل عسكري». وأضاف «العنف اليوم لا يزال بوتيرة عالية مقلقة».

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