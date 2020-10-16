عواقب أمريكية وخيمة تنتظر تركيا حال تفعيلها منظومة "إس-400"

المصدر: وكالات

قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت أعلى مستويات في الحكومة التركية بأن حيازة أنقرة لأنظمة أسلحة روسية مثل إس-400 أمر غير مقبول، وأوضحت توقعها بضرورة عدم تشغيل هذا النظام.

وأضافت "أوضحنا أيضا العواقب الوخيمة المحتملة على علاقتنا الأمنية إذا قامت تركيا بتشغيل هذا النظام".

وقالت "إذا تأكد ذلك.. فسندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس-400 باعتباره لا يتسق مع مسؤوليات تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

وكان تسجيل مصور محلي حصلت عليه رويترز أظهر إطلاق صاروخ اليوم الجمعة على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى توجيه تحذير قوي.

وظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء. وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا إخطارات تفيد بفرض قيود على المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.

وقد تثير اختبارات منظومة إس-400، إذا حدثت، توترا بين تركيا والولايات المتحدة التي تعارض بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع المشتركة لحلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها لن تنفي أو تؤكد إجراء اختبارات لإطلاق صواريخ من منظومة إس-400.

وردت واشنطن العام الماضي بتعليق مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 وهددت بفرض عقوبات.

وقال المحلل الدفاعي توران أوجوز إن التقييم المبدئي للون وكثافة وزاوية ومسار الدخان في المقطع المصور يتفق مع صواريخ إس-400.

وأجرى الجيش في العام الماضي اختبارات رادار لمنظومة الدفاعات أرض-جو وهي من بين أكثر الدفاعات تطورا في العالم ويمكنها رصد وتتبع الطائرات القادمة على نطاق متوسطة وبعيد.

ووقعت تركيا صفقة إس -400 مع روسيا في عام 2017. وبدأ تسليم أول أربع بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو تموز من العام الماضي.

ودعا من جديد عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بعد تداول أنباء التجارب المزمعة الأسبوع الماضي.

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