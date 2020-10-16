آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

تستعد باريس وضواحيها، إضافة إلى ثماني مدن كبرى أخرى في حالة تأهب قصوى، لحظر تجول يبدأ منتصف ليل الجمعة السبت بعدما سجّلت البلاد أكثر من ثلاثين ألف إصابة في 24 ساعة وهو رقم قياسي.

ويواصل وباء كوفيد-19 انتشاره لدى كل الفئات العمرية "من الصغار إلى الكبار"، وفق ما قالت هيئة الصحة العامة في فرنسا الجمعة، معتبرة هذا التطور "مقلقا للغاية".

قدّر وزير الاقتصاد الفرنسي أن المساعدات للتعويض عن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بحظر التجول ستكلف مليار يورو، لكن إعادة الإغلاق كانت ستكلف ما يصل إلى 20 مرة هذا الرقم.

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ اختبارات المستضدات بحلول نهاية تشرين الاول/أكتوبر في المطارات الفرنسية وفق ما أعلنت وزارة النقل.

إلغاء قيود

ألغت محكمة برلين الإدارية الجمعة لزوم إغلاق الحانات والمطاعم في العاصمة الألمانية يوميا بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا، معتبرة أنه "من غير الواضح" أن هذا الإجراء يساعد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

تدابير إغلاق

ستفرض تدابير إغلاق في منطقة كوزاني في شمال اليونان التي يسكنها حوالي 150 ألف شخص مجددا اعتبارا من الجمعة.

وحتى 29 أكتوبر، ستغلق كل المحلات التجارية والصالات الرياضية والملاعب والمطاعم ودور السينما والمتاحف والمواقع الأثرية في المنطقة ويحظر التنقل خارجها. ومع ذلك، ستبقى المدارس مفتوحة.

وفيات

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,099,509 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الجمعة في الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 38,965,020 إصابة مثبتة بينما تعافى 26,884,800 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي الاكثر تضررا من الوباء من حيث عدد الوفيات (217,717) تليها البرازيل (152,460) والهند (112,161) والمكسيك (85,285) والمملكة المتحدة (43,293).

حجر

أعلنت رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين "" أنها غادرت القمة الأوروبية في بروكسل لعزل نفسها بعدما كانت على اتصال بنائبة من بلادها ثبتت إصابتها بكوفيد-19.

ريمديسيفير

تأثير ضئيل على معدل الوفيات-أظهرت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية أن عقار ريمديسيفير الذي يعتبر أحد أكثر العلاجات الواعدة لكوفيد-19، غير فعال في منع وفاة المرضى.

وأوضحت الدراسة أن الدواء "يبدو أن له تأثيرا ضئيلا أو معدوما على المرضى الذين يعالجون في المستشفى من كوفيد-19 ، إذا صحت نسبة الوفيات وبدء وضع المصابين على التنفس الاصطناعي ومدة الاستشفاء".

تلقيح

اقترحت مدينة صينية على سكانها "تلقيحا طارئا" ضد كوفيد-19، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وهي أول عملية معروفة بهذا الحجم في البلاد، يعطى خلالها لقاح لم تتم الموافقة على التداول به تجاريا.

وأوضح الخميس مركز السيطرة على الأمراض المعدية في جياشينغ (شرق الصين) أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما يمكنهم الحصول على استشارة للقاح من شركة "سينوفاك" الخاصة.

تزلج

ستقام بطولة العالم في التزلج الألبي لشتاء 2020/2021 المزمع تنظيمها في سويسرا، والنهائيات في لينزرهايده، من دون جمهور.

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