"الحوت الضخم" غواصة يابانية جديدة تدخل الخدمة قريباً

المصدر: وام

دشنت قوات الدفاع البحرية اليابانية غواصة تابغي الجديدة (الحوت الضخم) في حوض بناء السفن التابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في مدينة كوبي غربي اليابان.

وتعد " الحوت الضخم " أول غواصة من هذه الفئة بوزن معياري يبلغ 3 آلاف طن والأكبر على الإطلاق بالنسبة لغواصات قوات الدفاع البحرية اليابانية.. ومن المقرر أن تدخل الخدمة في مارس 2022.. ويمكنها البقاء تحت الماء لفترات طويلة ومزودة بمسبار بالصدى (سونار) محسن.

وتسمى الغواصات اليابانية بأسماء الظواهر البحرية أو الكائنات المائية أو الحيوانات.

وإلى جانب تايغي تمتلك قوات الدفاع البحرية اليابانية غواصات من طراز أوياشيو (Oyashio) وسوريو (Soryu).. و أوياشيو اسم تيار المحيط المتدفق بالقرب من اليابان.. وسوريو تعني التنين الأزرق.

ويبلغ طول الغواصة الجديدة 84 مترا وعرضها حوالي 9 أمتار وتستوعب طاقما بحدود 70 بحارا.. وبلغ إجمالي تكاليف بنائها حوالي 80 مليار ين (750 مليون دولار تقريبا) وهي مجهزة ببطاريات ليثيوم أيون نفس ميزة الغواصتين أوريو (Oryu) وتوريو (Toryu) اللتين تم تشغيلهما في مارس 2020 وتدخلان الخدمة العام المقبل.

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