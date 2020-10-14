انطلاق مركبة "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تستغرق 3 ساعات لأول مرة في التأريخ

المصدر: وام

انطلقت اليوم مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-17" إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تستغرق 3 ساعات و5 دقائق فقط وذلك لأول مرة في التاريخ .

وتحمل المركبة - التي انطلقت الساعة 08:45 صباح اليوم بتوقيت موسكو من مطار بايكانور الفضائي محمولة على صاروخ "سويوز 2.1 إيه" نحو محطة الفضاء الدولية - على متنها رواد الفضاء الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود - سفيرتشكوف من "روس كوسموس" والأمريكية كاثلين روبينس.

وتستخدم المركبة لأول مرة في التاريخ الخطة فائقة السرعة للوصول إلى المحطة عبر دورتين فحسب حول الكرة الأرضية، في رحلة مدتها 3 ساعات و5 دقائق.

وكان الرقم القياسي السابق للمركبات الفضائية المأهولة هو 6 ساعات تقريبا من خلال الرحلة التي بدأت منذ سبع سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب الأرض حيث كانت الرحلات في السابق (قبل 2013) تستخدم خطة من حوالي 30 دورة حول كوكب الأرض في رحلة تستغرق يومين.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "روس كوسموس" بإطلاق مركبة فضائية وعلى متنها رواد الفضاء.

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