سفن صينية ترفض مغادرة جزر متنازع عليها مع اليابان

المصدر: (طوكيو - د.ب.أ)

ذكرت اليابان، أمس، أنّ سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصيني لم تغادرا مياهها الإقليمية قرب مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، رغم احتجاج اليابان. وقال مسؤول في خفر السواحل الياباني، إنّ السفينتين الصينيتين بقيتا بالقرب من جزر سينكاكو الخاضعة لإدارة اليابان لمدة طويلة على نحو قياسي، رغم أن السلطات اليابانية طلبت منهما مراراً الخروج من المنطقة.

وقدّمت طوكيو احتجاجاً لدى بكين بشأن السفينتين اللتين اقتربتا من قارب صيد ياباني، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو. وتتنازع الصين وتايوان على ملكية الجزر. وتأتي الخطوة الصينية بعد أيام من سفر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى اليابان، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي.

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