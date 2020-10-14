صفقات سلاح أمريكية تثير غضب الصين

المصدر: (بكين - رويترز)

ذكرت وكالة رويترز، أمس، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة قولها، إن البيت الأبيض يمضي قدماً في ثلاث صفقات بيع أسلحة متطورة لتايوان، في حين هددت الصين برد انتقامي. وقالت المصادر، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية وافقت على ثلاث من الصفقات المزمعة. وصرّح ناطق باسم وزارة الخارجية: «كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل، ولا تعلق عليها، قبل إخطار الكونغرس رسمياً بها».

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان تمس سيادة الصين وتلحق الضرر الشديد بمصالحها الأمنية وحضّ واشنطن على الاعتراف بالضرر الذي تتسبب فيه مبيعات السلاح وإلغائها.

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