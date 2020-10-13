تحطّم طائرة مسيّرة مجهولة عند حدود إيران مع أذربيجان

المصدر: أ ف ب

تحطّمت طائرة مسيّرة مجهولة في شمال إيران قرب الحدود مع أذربيجان، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الثلاثاء، مع تجدد المعارك بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ.

وأوضحت الوكالة أن طائرة من دون طيار سقطت صباحا في أراضٍ زراعية قرب مدينة بارس أباد مغان في محافظة أردبيل بشمال الجمهورية الإسلامية.

ونقلت "إرنا" عن بهروز ندايي مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية، قوله إن "ملكية هذه الطائرة المسيرة وكيف تحطمت في المنطقة قيد التحقيق".

وأشارت الى أن الطائرة "ربما كانت تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني"، ناقلة عن المسؤول المحلي تأكيده أن تحطمها لم يتسبب بأي أضرار.

وأعلن إقليم ناغورني قره باغ انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل.

ويشهد الإقليم منذ 27 سبتمبر الماضي، معارك هي الأعنف منذ العام 1994. وتجددت المعارك في الأيام الماضية على رغم إعلان الطرفين التوصل برعاية روسيا، الى هدنة انسانية اعتبارا من السبت.

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