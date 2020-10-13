اعتقال أكثر من 600 متظاهر خلال أحدث احتجاجات في بيلاروسيا

المصدر: (مينسك، بروكسل - وكالات)

أعلنت منظمة فياسنا لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، أمس، أنه تم اعتقال أكثر من 600 متظاهر، خلال احتجاجات حاشدة جديدة، ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وقالت فياسنا إن العديد من الصحافيين كانوا من المقبوض عليهم في احتجاجات الأحد، والتي جذبت عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد.

إلى ذلك، أفاد مصدران دبلوماسيان، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اتفقوا أمس، في لوكسمبورغ، على فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بسبب حملة قمع الاحتجاجات في بلاده.

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