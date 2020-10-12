لأول مرة.. صور دقيقة تظهر فيروس كورونا

المصدر: وكالات

تمكن فريق من العلماء بالصين التوصل إلى صورة جديدة ومفصلة لفيروس كورونا المستجد، ومعرفة كيف يخترق بروتين الفيروس الخلايا، وكيف تسيطر جيناته المراوغة على كيمياء الجسم، الأمر الذي قد يساعد في المعركة من أجل العلاج.

وأظهرت الصور الجديدة شكل الفيروس الجديد، وقد توصل إلى الصورة فريق الدكتور ساي لي، وهو عالم الأحياء الإنشائية بجامعة تشينغهوا في بكين، بمساعدة مجموعة من علماء الفيروسات في معمل للسلامة الحيوية في مدينة هانغتشو.

وقام علماء الفيروسات بمعالجة للفيروس بمادة كيميائية لجعله غير ضار، ثم أرسلوا عينة من سائل مملوء بالفيروس إلى لي، الذي قام هو وفريقه بدراسة الفيروس تحت مجهر إلكتروني، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن لي قوله: «رأيت شاشة مليئة بالفيروسات»، وهو ينظر إلى شيء قياسه أقل من جزء من المليون من البوصة.

وتابع: "أعتقد أنني كنت أول رجل في العالم يرى الفيروس بمثل هذه الدقة الجيدة."

وتمكن العلماء من معرفة كيف يخترق بروتين الفيروس الخلايا، وكيف تسيطر جيناته المراوغة على كيمياء الجسم.

ولاحظ الباحثون كيف يعمل بعض البروتينات الفيروسية على إحداث "الفوضى" في خلايا جسم الإنسان، بينما يقوم عدد من الفيروسات بالتكاثر لإنتاج فيروسات جديدة.

ويستخدم بعض الباحثين أجهزة كومبيوتر عملاقة لإنشاء فيروسات افتراضية كاملة يأملون في استخدامها لفهم كيفية انتشار الفيروسات الحقيقية بهذه السهولة المدمرة.

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