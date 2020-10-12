"الصحة العالمية" تتوقع التوصل للقاح كورونا مطلع العام المقبل

المصدر: وام

توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبريسوس التوصل إلى لقاح ضد فيروس " كورونا " المستجد في أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وقال جيبريسوس خلال قمة إفريقيا التي تنظمها صحيفة فايننشال تايمز عبر الإنترنت اليوم "الاثنين" إنه يمكن التغلب على الجائحة سريعا إذا استخدمت الدول الأدوات الصحيحة، محذرا من بقاء الجائحة لفترة طويلة إذا لم تستخدم تلك الأدوات.

وأضاف " إذا لم نستخدم الأدوات المتاحة بالشكل الملائم، فقد يطول أجلها معنا، قد تبقى معنا لفترة طويلة للغاية ".

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