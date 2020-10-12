شلل في مومباي جراء انقطاع التيار الكهربائي والسلطات تأمر بالتحقيق

المصدر: د ب ا

تعرضت مناطق كبيرة من العاصمة المالية للهند مومباي وضواحيها لانقطاع الكهرباء اليوم الاثنين، مما أدى لعرقلة حركة القطارات وإصابة حياة الملايين من المواطنين بالشلل.

وكتب مجلس إدارة شركة الكهرباء في المدينة تغريدة قال فيها إن انقطاع الكهرباء يرجع إلى " عطل في إمدادات الكهرباء".

وعاد التيار الكهربائي في معظم أجزاء المدينة مع بداية عصر اليوم ..وأمر رئيس وزراء الولاية أودهاف تهاكيراي بإجراء تحقيق فوري في انقطاع الكهرباء واسع النطاق ، حيث أنه أمر نادر الحدوث في بومباي .

من جهته أعلن وزير الطاقة الاتحادي أر كيه سينج أن فريقا من الخبراء سيتوجه إلى مومباي للوقوف على سبب انقطاع الكهرباء.

وأوضح سينج "لقد تم استعادة إمداد الكهرباء بشكل كبير . إذ عاد نحو 1900 ميجا واط من بين أكثر من ألفي ميجا واط وسيتم استعادة البقية قريبا. والشبكة القومية سليمة والمشكلة حدثت في بعض أجزاء شبكة الولاية".

وقالت السكك الحديدية إن الانقطاع جاء نتيجة وجود عطل في شبكة بشركة تاتا للكهرباء.

وقد توقفت الإشارات في التقاطعات الرئيسية عن العمل مما اضطر الشرطة لتنظيم حركة المرور.

وتوقف عمل عدة قطارات في شبكة السكك الحديدية المحلية، شريان الحياة لسكان المدينة الـ20 مليون . وأظهرت القنوات التلفزيونية ركاب القطارات وهم يسيرون على الأقدام عقب توقف الخدمة.

وقد استمر عمل المطار الدولي لمومباي والبورصة في العمل بصورة اعتيادية.

وعقد مفوض شؤون بلدية مومباي إقبال سينج اجتماعا لضمان توافر إمدادات كهرباء عاجلة للمستشفيات في المدينة، التي تعد الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في الهند.

وقال وزير الطاقة نيتين راوت إن السلطات تعمل على الاستجابة للشكاوى، مضيفا أنه سوف يتم استعادة التيار الكهربائي قريبا.

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