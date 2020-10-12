دواء مضاد للميكروبات ينجح في مواجهة كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن علماء في هونغ كونغ، اليوم، أن عقاراً مضاداً للميكروبات بسعر معقول يستخدم لعلاج قرحة المعدة والالتهابات البكتيرية أظهر نتائج واعدة في مكافحة فيروس كورونا في الحيوانات.

وعمل الباحثون على استكشاف ما إذا كانت العقاقير المعدنية، المركبات التي تحتوي على معادن ويشاع استخدامها في مكافحة البكتيريا، قد يكون لها أيضاً خصائص مضادة للفيروسات يمكنها محاربة فيروس سارس-كوفيد-2.

وباستخدام فئران سورية في المختبر، وجد الباحثون أن أحد الأدوية، وهو رانيتيدين سيترات البزموت، شكّل "عاملاً قوياً لمكافحة سارس-كوف-2".

وقال الباحث بجامعة هونغ كونغ رانمينغ وانغ للصحافيين، اليوم، أثناء عرض الفريق الدراسة إن دواء رانيتيدين سترات البزموت "قادر على خفض الحِمل الفيروسي في رئة الفأر المصاب بمقدار عشرة أضعاف. تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن هذا الدواء عامل محتمل مضاد للفيروسات في حالة كوفيد-19".

وتسبّب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من مليون شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم.

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