أمريكا تستثمر نصف مليار دولار في علاج ضد كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة صناعة الأدوية "أسترازينيكا"، اليوم، أن الحكومة الأمريكية تستثمر نحو نصف مليار دولار في صنع وتوزيع علاج ضد كوفيد-19 على نطاق واسع وبات في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

وأوضحت، في بيان، أنه مع استثمار بقيمة 486 مليون دولار، ستسهم الحكومة الأمريكية في تطور وتوزيع مئة ألف جرعة بحلول نهاية 2020، ويمكن أن تشتري مليون جرعة إضافية في 2021.

وأضافت الشركة في لندن أن "مجموعة الأجسام المضادة إيه-زد-دي 7442 تتقدم بسرعة في تجارب المرحلة الثالثة".

وتابعت أن تجربتين "في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ستشمل ستة آلاف شخص من أجل الوقاية من مرض كوفيد-19 وتجارب إضافية على نحو أربعة آلأف شخص ستشمل علاج المصابين" بفيروس كورونا المستجد.

ومجموعة الأدوية العملاقة التي تطور في موازاة ذلك مع جامعة أوكسفورد "لقاحاً" يعتبر بين اللقاحات الواعدة جداً، كانت أعلنت في نهاية أغسطس أنها أطلقت تجارب على المرحلة الأولى من دوائها لمعالجة كوفيد-19 التي تمولها الحكومة الأمريكية بواقع 25 مليون دولار.

والدواء يعتبر مزيجاً من مجوعتي أجسام مضادة طويلة الأمد أُخذت من مرضى تماثلوا للشفاء من كوفيد-19، واكتشفها المركز الطبي الأمريكي في جامعة فاندربيلت، وحصلت أسترازينيكا على ترخيص به في يونيو.

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