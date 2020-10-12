بريطانيا توقف 31 متهماً بانتهاك حقوق الأطفال

المصدر: أ ف ب

أعلنت شرطة لندن، الوم، أنها أوقفت 31 شخصاً للاشتباه بمعاينتهم آلاف الصور عبر الإنترنت تُظهر انتهاكات بحق أطفال، في إطار عملية واسعة لمكافحة هذه الممارسات.

وقالت "سكوتلاند يارد"، في بيان، إن العملية، التي نُفذت بين 28 سبتمبر و3 أكتوبر، أسفرت عن توقيف "31 شخصاً ومصادرة أكثر من 300 دليل مع تنفيذ 91 مذكرة تفتيش"، كما أتاحت العملية "حماية مئة طفل".

وأضافت الشرطة أن "الشرطيين سيتعين عليهم حالياً، في إطار التحقيق، تحليل عشرات آلاف الصور لانتهاكات وحالات استغلال بحق الأطفال عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".

ونفذت العملية خلية تابعة لشرطة "متروبوليتن بوليس" ترمي إلى التصدي للانتهاكات في حق الأطفال عبر الإنترنت، وهي تضم أكثر من مئتي شرطي متخصص.

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