إصابة رئيس بولينيزيا بفيروس كورونا بعد يومين من لقائه ماكرون

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة بولينيزيا الفرنسية، إصابة رئيس البلاد إدوارد فريتش بفيروس كورونا المستجد بعد عودته إلى تاهيتي من باريس.

وجاء في بيان المكتب أمس الأحد أن "نتيجة فحص الرئيس إدوارد فريتش كانت إيجابية بعد عودته من باريس. وكإجراء احترازي، خضعت مرافقته التي سافرت معه لفحص كورونا، وكانت نتيجتها سلبية".

وقابل فريتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي، كما اجتمع برئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين قبلها بأيام، وفق "روسيا اليوم".

وكان فريتش أجرى فحصا أوليا للكشف عن كورونا قبل 3 أيام من مغادرته باريس وكانت نتيجته سلبية.

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